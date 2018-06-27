Trump ile Putin anlaştı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinin zamanı ve tarihi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u kabul etti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. “İki ülke zirve hakkında uzun süre görüştü. Zirvenin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyebilirim” diyen Uşakov, Moskova ve Washington’un Putin-Trump zirvesi için tarih ve mekan konusunda anlaştıklarını da söyledi. Uşakov, ABD’li mevkidaşı ile görüşmenin detaylarını yarın açıklayacağını ifade etti.

(İHA)