Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İslam dünyasının hep olacağını belirterek, "Trump bugün var yarın yok" dedi

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Bakan Fakıbaba, GATEM kooperatifini ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fakıbaba İsrail’i kınayarak, “Trump bugün var yarın yok. Ama Türkiye, Irak, İran, Mısır, bütün İslam alemi burada hep olacaktır. Birlik olursak bu işin üstesinden geliriz” diye konuştu.

(Lider Olgun - Abdülkadir Güneş/İHA)