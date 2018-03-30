İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te güvenlik korucularının hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu. Soylu, askerlere telsizden seslenerek, “Teröristlere karşı sonsuza kadar acımasız olacaksınız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Siirt’in Eruh Ormanardı bölgesinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmasında, alanın emniyetini alan güvenlik korucularının hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, hem askerlerden hem de Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’den, gerçekleşen hain saldırı ve ardından teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili bilgi aldı.

“SONSUZA KADAR ACIMASIZ OLACAKSINIZ”

Bakan Süleyman Soylu askerlere telsizden seslendi. Soylu, “Başımız sağ olsun. Kanlarını yerde bırakmadığınız için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlere kolaylık versin. Buralarda bunların hiç birine hayat hakkı vermemek lazım. Bizim evlatlarımızın kanını da bunların yanına koymamak lazım. Acımasız olacaksınız. Hem de sonsuza kadar acımasız olacaksınız” şeklinde konuştu.

(Seyid Fatih Poyraz /İHA)