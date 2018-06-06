Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 30°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96274
ALTIN
191.330
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1542
EURO
5.3955
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Telefonlarımız dinleniyor sözleri tiyatral gösteri"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ’telefonlarımız dinleniyor’ sözü bir tiyatral gösteridir" dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:58
"Telefonlarımız dinleniyor sözleri tiyatral gösteri"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ’telefonlarımız dinleniyor’ sözü bir tiyatral gösteridir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Soylu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ’telefonlarımız dinleniyor’ iddialarına yanıt verdi.

CHP’lilerin bulanık suda balık avlamaya çalıştığını söyleyen Soylu, "Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ’telefonlarımız dinleniyor’ sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değildir. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun, halkın içine çıkan namerttir. Bu çok ayıp ve yanlış bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ’biz Türkiye’ye güvenmiyoruz yabancı turist ve yatırımcı gelmesin’ dedi. Yabancı turist ve yatırımcı gelmeyecek bu insanlar ne yiyecek taş mı yiyecek. Kapalıçarşının duvarlarını mı yiyecekler. İşleri güçleri bir tek şeydir. ’Bulanık suda acaba bu arada bir söz söylerim de birkaç kişinin kulağında bir kırıntı kalabilir mi?’ Bizim ülkemiz bütün meselelerini demokrasi ve hukuk içerisinde halletmektedir. Bunlara vatandaşımız itibar etmesin. Onlar şu anda 25 Haziran’ın mazeretlerini yukarıdan aşağı dizmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye’yi geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"KANDİL’DEKİLER YAVAŞ YAVAŞ TÜYMEYE BAŞLADILAR"

Kandil’e olası bir harekat ihtimalini de değerlendiren Soylu, "Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değildir. Terörün kaynağı neredeyse biz onu kurutmakla mükellefiz. Biz bir şeyi biliyoruz. Kandil orada duruyorsa Diyarbakır’da insanlar özgür oy kullanmakta zorlanırlar. Biz bir tercih yaptık. İlk tercihimizi bir hamle ile karşı karşıya kaldığımız için Zeytin Dalı Operasyonu ile beraber Afrin’de gerçekleştirdik. Kandil bizim için zor bir mesele değil, sadece zamanlama meselesi. Türkiye’nin kabiliyeti bu konuda yüksektir, teknolojisi olağanüstüdür, Kandil konusunda etrafındaki ülkelerle ilişkisi de en üst düzeydedir. Türkiye bu konuda gereğini, kendi istediği zaman içerisinde gerçekleştirecektir. Siz biz rahatız ama Kandil’dekiler rahat rahat oradan tüymeye başladılar" diye konuştu.

(Oğuzcan Yazar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan "asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" sözü
Kılıçdaroğlu’ndan "asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" sözü
Muharrem İnce’nin annesi oğlunu anlattı
Muharrem İnce’nin annesi oğlunu anlattı
"Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın"
"Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın"
“Kandil’den önce CHP’den ses geldi”
“Kandil’den önce CHP’den ses geldi”
"Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir"
"Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir"
"İş yapmaktan korkan mantık yüzünden..."
"İş yapmaktan korkan mantık yüzünden..."
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim