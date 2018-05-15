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TBMM’de üç partiden ortak deklarasyon

TBMM’de üç partiden ortak deklarasyon verdi. Deklarasyonda, “TBMM üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, hakkaniyete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz” denildi.

15 Mayıs 2018 Salı 17:24
TBMM’de üç partiden ortak deklarasyon

TBMM’de üç partiden ortak deklarasyon verdi. Deklarasyonda, “TBMM üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, hakkaniyete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz” denildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Kudüs özel oturumu düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay imzasıyla ortak deklarasyon metni hazırladılar. Metni TBMM Genel Kurulu’nda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay üç Grup Başkanvekili okudu.

İŞTE O METİN

Ortak metinde şunlar kaydedildi:

“İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisi. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üç parti grubu olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildiriyle tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı, Birleşmiş Milletler üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul Zirvesi’ndeki şiddetli tepkilerine rağmen uygulaması, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirmiştir. 14 Mayıs 2018 günü Gazze şeridinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp, an itibariyle 60 kişiyi katleden, 2770’in üzerinde kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD ve İsrail’in, Birleşmiş Milletlerin kararlarını yok sayması, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlere karşı meydan okumasına karşın Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi, insanlık vicdanına tercüman olmaktadır. Bu uğurda insanlığın ortak vicdanı olarak yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet , yaralananlara acil şifalar diliyoruz. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, İsrail’in zulümlerine katliam ve haksızlıklara teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır. Bu barbarca saldırı ve katliam dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim bir yönüdür. Gün boydu savunmasız masumlar öldürülürken, dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışı ve Arap Birliği’nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların açık tavır almayışı, Filistin sorunuyla tarihi, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerdin klişe ifadelerinin ötesine geçmeyişleri, muhakkak ki tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sora da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zamlan yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, hakkaniyete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs.”

(İHA)
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