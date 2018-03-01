Sürpriz görüşmeden sonra flaş açıklama: "Gündemimizde ittifak yok"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi. 3 saat süren görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise “Gündemimizde ittifak yok.” dedi.