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Sürpriz görüşmeden sonra flaş açıklama: "Gündemimizde ittifak yok"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi. 3 saat süren görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise “Gündemimizde ittifak yok.” dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 20:20
Sürpriz görüşmeden sonra flaş açıklama: "Gündemimizde ittifak yok"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi. 3 saat süren görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise “Gündemimizde ittifak yok.” dedi.

(İHA)
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