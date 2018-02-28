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SP bir ittifakta yer alacak mı ?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Saadet Partisi olarak 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı için tek başlarına aday çıkartacaklarını söyledi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:57
SP bir ittifakta yer alacak mı ?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Saadet Partisi olarak 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı için tek başlarına aday çıkartacaklarını söyledi.

‘Erbakan Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Giresun’da partililer ile bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mesut Doğan, Saadet Partisi’nin (SP) en az 500 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını söyledi.

Her kesimin oy vereceği bir aday çıkaracaklarını belirten Doğan, “Saadet Partisi (SP) olarak inşallah hep beraber izleyeceğiz ki CHP’lilerin de oy vereceği, MHP’lilerinde oy vereceği, AK Partililer’in de oy vereceği ve Türkiye’yi de normalleştirecek Cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi olarak aday gösterip İnşallah Cumhurbaşkanlığı’nı Saadet Partisinin kazanacağı bir seçim sürecini hep beraber yaşamış olacağız” dedi.

“CHP’DEN HDP’YE HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ”

Süreç içinde herkesle görüşeceklerini kaydeden Mesut Doğan, şöyle devam etti:

“Biz bu süreci yaşarken açık söylüyorum AK Parti ile de görüşürüz, CHP ile de görüşürüz, HDP ile de görüşürüz bu ülkede kanuni çerçevelerde çalışmaları yürüten kimseden görüşmekten kaçınmayız. Birilerinin söyleyeceği sözü de umursamayız. Ülke adına fayda sağlayacak, ülkenin normalleşmesine katkı sağlayacak tüm kişi ve kurumlarla görüşür ve ülkenin faydasına olacak bir adım atarız. Önümüzdeki süreç ve seçimler inşallah ülkemiz için hayırlı olur.”

“SİYASİLERLE GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“İttifak illa resmi olarak seçime girmek değildir, her parti ayrı ayrı seçime girer ama Cumhurbaşkanı adayında sadece birisini destekler” diyen Doğan,” Yeni sistemde Cumhurbaşkanına verilecek oy farklıdır, partiye verilecek oy farklıdır. Bu anlamda biz bu süreci yönetirken Cumhurbaşkanımız ile görüştük, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük, Sayın Meral hanım ile görüştük bütün siyasi parti temsilcileri ile görüştük önümüzde ki süreçte yine görüşeceğiz” diye konuştu.

“EN AZ 500 BİN İMZA İLE ADAY ÇIKARACAĞIZ”

Fikir alışverişinde olmak adına bütün partiler ile bir araya geleceklerini kaydeden Mesut Doğan, “Biz Saadet Partisi olarak aday gösterme hakkına sahip değiliz yeni sistemde, sadece bağımsız 100 bin imza ile aday gösterebiliyoruz. İnşallah Türkiye’de en güçlü teşkilatlara sahip bir partiyiz. Alt limit olarak söylüyorum en az 500 bin imza ile Saadet Partisi olarak biz bir aday göstereceğiz. Bu adayımız da Türkiye’de hangi zihniyette, hangi fikir ve ideolojiye sahip olursa olsun Türkiye’yi ancak bununla normalleştirebiliriz diyebileceği bir aday olacak. Öncesinde fikir alış verişinde olmak adına bütün partilerle bir araya gelme niyetimiz var inşallah” şeklinde konuştu.

(İHA)
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