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“Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı’na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhurun İttifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlerde dersini vereceğiz” dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı’na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhurun İttifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlerde dersini vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de düzenlediği mitingde yaklaşık 30 bin kişiye hitap etti. 24 Haziran Pazar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 24. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Vatandaşlara “24 Haziran’da sözde millet ittifakına ders vermeye hazır mıyız” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyaya selam olsun, Avrupa’ya selam olsun. 3 yıllık hasretin ardından Nevşehir’de yeniden olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir tüm kalbi ile milletin adamına sahip çıkıyor. Nevşehir’in bu muhabbetini gördükten sonra Allah’tan başka ne dileyelim. Bize millet yeter bize Nevşehir yeter diyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve cesaret ile istikbale yürüyoruz. 24 Haziran’da güçlü meclis için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? Rabbim bu sevdamızı nazarlardan korusun. Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı’dır. Bu Cumhur İttifakı’nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı’na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhurun İttifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte söz de milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlerde dersini vereceğiz. Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz. Ülkemizde husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz. Gerilim değil kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmayı değil kenetlenmenin savunuculuğunu yapacağız. Ben gönül dili ile konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz” diye konuştu

(Coşkun Sağlamdin - Yasin Esen/İHA)
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