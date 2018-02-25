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Son rakamı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Şubat 2018 Pazar 15:27
Son rakamı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde konuşan Erdoğan, 37. gününde olan Zeytin Dalı Harekatında şu ana kadar 2 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Allah’ın izniyle, PKK’nın başını hem topraklarımız içinde hem de Kuzey Irak’ta her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye’de PYD ismiyle kendine zemin arayan bölücü örgütü orada da tamamen yok edene kadar durmayacağız” dedi.

FETÖ’YLE MÜCADELE

FETÖ davalarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, “Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklar. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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