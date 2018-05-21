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Siyasi partiler listelerini YSK’ya sundu

Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:09

Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Siyasi partiler, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladıkları aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Bağımsız Türkiye Partisi seçime girmeme kararı aldı.

AK PARTİ

AK Parti’de milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 aday kendilerine listelerde yer buldu. AK Parti’nin en genç milletvekili adayı ise Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

AK Parti’nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti listesinde Ankara 2. bölge 1. sırada yer alıyor.

(İHA)
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