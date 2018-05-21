Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebine ret

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini reddetti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan hakkında dava açılan ve bu kapsamda tutuklu bulunan Demirtaş, 15 Mayıs’ta avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulunmuştu. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş’ın tahliye talebi mahkemece değerlendirildi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartının yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebinin reddine karar verdi.

(Abdullah Sarica /İHA)