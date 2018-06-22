Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memlekete gitmenin kazası olur ama seçimin asla kazası olmaz. Partili partisiz vatandaşlarımıza demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Bu normal bir seçim değil, bir dönüm yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın muhakkak bu hakkını kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un ilçelerini kapsayan miting programlarının ardından TRT canlı yayınına katılarak soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memlekete gitmenin kazası olur ama seçimin asla kazası olmaz. Partili partisiz vatandaşlarımıza demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Bu normal bir seçim değil, bir dönüm yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın muhakkak bu hakkını kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Biz batı ülkeleri gibi yüzde 30-35-40 gibi oranda seçim yaşamıyoruz. Hele şimdi yeni yönetim sistemini ilan edeceğim bu seçimde bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini ve bu konuyla ilgili kararı vermesinde güç kaynağı olmasını istiyorum” dedi.

“YURTDIŞINDA OY KULLANMA ALDIĞIM RAKAMLARA GÖRE 2 MİLYONU AŞMIŞ DURUMDA”

Yurtdışındaki oy kullanmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son kullandıkları oylarda bu seçimde aldığım rakamlarda 2 milyonu aşmış vaziyette. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını zorlaştırmalarına rağmen, engellere rağmen yılmadılar usanmadılar hatta yüzlerce km uzaklıktan gelerek oy kullandılar. Benim Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Bu seçimlerde vatandaşlarımın buralarda atacakları oylarla Türkiye’de ki yeni yönetim sistemi değişikliğine katkılarının olacağına inanıyorum. Onlara bütün kalbimle teşekkür ediyorum” dedi.

“MUHALEFET DERSİNE TAM ÇALIŞMAMIŞ”

Yapılan yatırım önceliklerinden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz savunmayı biraz beriye aldık, eğitimi bir numara yaptık. Eğitim altyapısına yüklendik. Fiziki altyapıya yüklenirken, öğretmen kadroları konusunda çok ciddi adımlar attık. 580 bin öğretmen ataması yaptık. 280 bin derslik yapmışız. Resmi rakamlarla ortalama 32 oldu. Tekstil kağıdıyla okumak zorunda kaldık. Saman kağıdında mürekkeple, özel makinesi vardı. Bazen üst sınıftaki abilerimizden parayla almak isterdik. Onlar vermezdi. Kırtasiyede kitap bulamazdık. O acıları yaşadığımız için kitapları hazırlattık, masalara koyduk. Öğrenciler ücretsiz olarak kitaplarını sıralarda buldu. Bunlar bize heyecan ve güç veriyor. Üniversite öğrenciler 45 lira burs alıyordu. Şimdi 470 lira burs alıyorlar, master 940 lira, doktora öğrencileri asgari ücret alıyor. Bay muharrem üniversiteleri ücretsiz yapacağım dedi. Zaten ücretsiz, beyefendinin bundan haberi yok. Herhalde vakıf üniversiteler veya özel üniversiteyle karıştırdı. Dersine tam çalışmamış. Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz yok. Her ilde üniversite var” şeklinde konuştu.

“BATI ÇILDIRIYOR, 29 EKİM’DEN SONRA DAHA DA ÇILDIRACAKLAR”

3. havalimanıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya artık bu konuda rekabet içerisinde. Batıda öyle hava yolu firmaları var ki, Türk Hava yollarını izliyorlar. Destinasyon olarak dünyanın bir numarası Türk Hava Yolları, şu anda filomuz 400 doğru yaklaşıyor. Geniş gövdelide alımlar yapılıyor. THY böyle bir havalimanı yakışırdı. Burada 6 pist olacak. Toplam proje alanı 76,5 milyon metrekare, bizim Atatürk Havalimanı ise 12 milyon metrekare, yani 5,5 kat daha büyük. Atatürk Havalimanına ihtiyacımız kalmayacak. Bunun üzerine bir adım atarak Atatürk Havalimanını Millet Bahçesi yapalım dedik. Çevreci olmak sıradan bir olay değil. Millet Bahçesini dünyaya örnek bir proje yapıyoruz. Bu projenin yatırım bedeliyle beraber 32 bin kişi çalışıyor, tam faaliyete geçince 100 bin kişi çalışacak. Bu Batıyı çıldırtıyor. Çılgın Türkler ne yapıyor diyorlar. Daha çok çıldıracaklar. 29 Ekimden sonra açılış yapacağız ilk etapta 90 milyon taşıyacağız, 2023’te 150 milyona çıkıyor. Bu onların ciddi manada ekmeğini alacak. Bizim yeni aldığımız geniş gövdeli uçaklar, dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidebiliyor. Birilerini rahatsız ediyor” dedi.

“Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak”

Kurları iyice düşürmeye başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Bugünden yabancı birçok köşeler, kredi kuruluşları falan kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki, onların da yaptığı araştırmalarda Türkiye’de durum onların planladığı veya beklediği gibi değil tam tersine gidiyor. Bizde bunu arazide görüyoruz. Büyümedeki 7,4 oranı çok önemli. G-20 ülkeleri arasında Hindistan sonra ikinci sıradayız. Türkiye artık işsizlikte son dönemlerin en düşük oranına geldik. 10,1 orana geldik. Genç işsizlikte düşüş var. Türkiye artık karşı tarafa özgüven aşılıyor. Bizde bunu yeni sistemle sıçrama sürecine sokacağız. Bu sistemin bize en önemli getireceği, çok pratik ve seri bir şekilde bir atak inşallah Türkiye’nin ekonomisini daha iyi yere getirecek. 6 ekonomi ile ilgili birim vardı 3’e düşüyor. Bizim ekonomi ile ilgili süreci çok daha iyi yere taşıyacak” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI SEÇİMİNDE KILIÇDAROĞLU’NUN YAKLAŞIMI ÇOK YANLIŞTI”

Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın İnce, sayın Kılıçdaroğlu, kongrelerde birbirlerine hakaretlerini biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana göre Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı çok çirkindi. Gel bakalım Muharrem. Kısa bir süre önce kongrede sayın İnce’nin genel başkanına karşı yaptığı konuşmada, 1 yenileceksin, 2 yenileceksin gibi söyleyiş üslubu kötüydü. Vatandaş bunların haline gülüyor. Ben yine de Bay Muharrem’in Bay Kılıçdaroğlu’nun oyununa geldiğini görüyorum. Seçimi kazanamayacağını biliyor. Ben seçimden sonra Bay Kemal’i daha rahat yenerim diyor. Diğerlerini konuşmaya gerek yok. Burada benim milletimin gerçekten bunlara Pazar günü demokratik ders vermesi lazım. CHP gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bay Muharrem aday oldu ilk ziyaret ettiği yer millet olarak siz değilsiniz, CHP değil. Edirne cezaevinde terör örgütünün arkasında olan kişiyi ziyaret etti. Adeta icazet alıyor veya destek alıyor. 7 Haziran seçimlerinin akabinde tüm Kürt kardeşlerimi sokağa döküp orada 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişi. YSK bu ruhsatı verdi diye her şey halloluyor mu? Kaldırın dokunulmazlığı diyordu. Şimdi içerdesin, mahkum değilsin tutuklusun. Tutuklu olmak seni temize çıkartmıyor. Bu süreç içerisinde belki mahkum olacaksın. Bizim bunları görmemiz lazım. Ana Muhalefeti adayının ziyaret edip meydana çıkıp bunu söylemesi, Diyarbakır’a gidip onların desteğiyle miting yapıyorsun. Bunlarla milleti aldatamazsın. Sizin gitmediğiniz zamanlarda AK Parti oradaydı. Biz orayı ihmal etmedi. Onun için biz Güneydoğu’da güçlüyüz. Güneydoğu, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari şimdi kayyumla beraber çok başka. Biz burada çok ciddi yatırımlar yaptık. Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibiyiz. Buralar bizim vatan topraklarımız, burayı yıktılar diye kendi haline bırakamayız. O insanlara dedik ki, Nusaybin’i ne hale getirdiler. Ben helikopterle gezdim ve konuşmamda söyledim” diye konuştu.

“RET POLİTİKALARINI AYAKLARININ ALTINA ALAN BİZİZ”

“Verdiğimiz imkanlar yatırımlar çok fazla, inkar politikalarını ayaklarının altına alan, ret politikalarını ayaklarının altına alan biziz. Bunlar Kürtçe konuşamazdı, propaganda yapamazdı önünü açtık. Bunlara rağmen bakıyoruz buralarda çelişki var. Merkezden çıkıyorsunuz. Havalimanına doğru gelirken, 4 gidiş 4 geliş yol. Dicle vadisi, piknik alanları, Suriçi, kurşunlu cami buraları kurşunladılar. TRT Şeş bunlarla ilgili yayın yapmıyor mu? Bu özgürlük değil mi? biz verdik benim Kürt kardeşlerim görmüyor mu? Bütün bunlara rağmen bu teröristlerin arkasından gidiyorlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önünde Kürt anneler hüngür hüngü ağladılar. Başbakanlıkta kabul ettim ve konuştum. Kürt anneleri bu şekilde ağlatan terör örgütü bu HDP nasıl oluyor da oy alıyor ben anlamakta zorlanıyorum. Devranın değiştiğini görüyorum. Van, Diyarbakır mitingi, Şanlıurfa, Gaziantep muhteşemdi. Gaziantep’te bugüne kadar yapılmayan mitingi yaptım. Biz buralarda bir numarayız, açık ara öndeyiz. İnşallah bu defa Diyarbakır’da, Mardin farklı bir netice ortaya koyacak diye inanıyorum” ifadelerini kullandı.

(ÖZ-Y)