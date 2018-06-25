"Seçimi Türkiye kazandı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Türkiye’nin kazandığını ifade ederek, “Türkiye gibi Afyonkarahisar da istikrardan yana duruş sergiledi ve AK Parti’ye her zaman olduğu gibi büyük bir teveccüh gösterdi. Gösterilen teveccühten dolayı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimi bütün milletin ve demokrasinin kazandığını belirten Bakan Eroğlu, “Ülkemiz genelinde yüzde 87’ye, Afyonkarahisar’da yüzde 91’e varan katılım oranıyla dünyaya da demokrasi dersi verilen bu seçimde kazanan kardeşliktir, Afyonkarahisarımızdır. Oy veren vermeyen herkes için kazanan ülkemizdir. Seçim neticesi ortaya çıkan irade halkımızın yönetime ortak olmasının, bizzat kendisini yetkilendirmesinin demokratik yolu ve aracıdır. O sebeple yapılan seçimin tek bir galibi vardır, o da Türkiye’dir. Ayrım yapmadan herkes için çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızla kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Büyük hedeflere doğru bütün hemşehrilerimizle birlikte yol almak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da durmadan çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

“BÜTÜN HEMŞEHRİLERİME ŞÜKRANLARIMI İLETİYORUM”

Bakan Eroğlu, “Bize oy veren ve vermeyen bütün Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Onlar bizim canımızdır, hepsinin gönlümüzde apayrı bir yeri vardır. Afyonkarahisar’da ilçe ve belde ayırmadan halkımızla bir araya gelerek analarımızın, babalarımızın, ninelerimizin hayır dualarını aldık. Seçim neticesi açıklanınca gördük ki sevgili hemşehrilerimizin teveccühüne nail olmuşuz. İstikrarın sürmesine, Türkiye’nin daha da güçlenerek büyümesine destek veren bütün Afyonkarahisarlılara şükranlarımı iletiyorum. Bu seçimi Afyonkarahisar’da bütün hemşehrilerim kazanmıştır” diye konuştu.

“DURMAK YOK, AFYONKARAHİSAR’A HİZMET İÇİN DEVAM”

Afyonkarahisar’daki seçim neticesinin kendilerine verdiği mesajın ‘Afyonkarahisar’a minnet, vatanımıza hizmet’ olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, “Seçimi geride bırakmış olmakla artık geleceğe bakmamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele vermemiz, halkımızın bize ve partimize olan güven ve teveccühüne layık olmak için durmadan ve yorulmadan çalışmamız gerekir. Bilgiyi, aklı, siyaset ahlakının temel ilkelerini, hukuku, hukukun üstünlüğünü rehber alarak birlik olma iradesini yani sevgiyi, saygıyı ve dayanışma ruhunu öne çıkararak, sabır, cesaret ve kararlılık içinde çok çalışarak bugüne kadar yaptıklarımızı daha iyi yapmamız, böylece oluşturacağımız sinerji ile Afyonkarahisarımızı ve ülkemizi daha ileri bir konuma getirmemiz gerekir. Bütün bunları hep birlikte yapacağımıza olan inancımla, bizlerden desteklerini esirgemeyen bütün Afyonkarahisarlılara ve yurt dışındaki kardeşlerimize, el ele gönül gönüle vererek çalıştığımız teşkilatımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ayrıca seçim güvenliğini sağlayan emniyet güçlerine ve seçim süreci boyunca bizleri takip eden Afyonkarahisar’ın cefakar basın mensuplarına ilgileri için teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım” dedi.

(Hayati Kanat /İHA)