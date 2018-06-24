Seçim zaferinin ardından ilk konuşma

Türkiye seçimini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Bir konuşma yapan Erdoğan, sandığa giden herkese teşekkür etti. Erdoğan, "Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini de kaydederek, "Milletimizden aldığımız destekle ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmeye çalışanlara cevap vereceğiz" diye konuştu. Yeni sistemi süratle ve en ideal şekilde hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, "Gayemiz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)