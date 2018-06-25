CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum” dedi.

Basının karşısına geçen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tehdit edildiği ve eşinin kaçırıldığı iddialarını yalanladı. İnce, “Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi” dedi.

“Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır” iddiasında bulundu ama bunun sonucu değiştirmeyeceğini söyledi. Muharrem İnce, “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum” diye konuştu.

“41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz” diye devam eden Muharrem İnce, partisinden 8-9 puan fazla aldığını kaydederken, CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

(İHA)