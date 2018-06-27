Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimyasını bozdu” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimyasını bozdu” ifadesini kullandı. Bozdağ, “Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanılığında CHP; 2 halkoylaması ile 2 cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime; girmiş, yenilmiş; seçime girmiş, yenilmiş, yenilmiş. 24 Haziran’da; Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayından % 22,6 fazla oy aldı ve % 52,6 ile Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili seçiminde AK Parti, % 42,6 ile CHP’den % 50 fazla oy aldı ve 295 milletvekili çıkardı. Hala kaybeden, Erdoğan/AK Parti; kazanan, Kılıçdaroğlu/CHP öyle mi? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekorunu kırdı. Kılıçdaroğlu, kendine ait seçim kaybetme rekorlarına, son seçimde bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, CHP’ye daha fazla oy ve vekil kazandırmayı ve CHP’yi birinci parti yapmayı hedefleyen bir lider değildir. Kılıçdaroğlu, AK Parti vekil sayısını azaltmayı; partisinin oyunu düşürse de başka partilere barajı geçirmeyi hedefleyen, bunu da başarı sayan bir liderdir. Partisi dışındaki partilerin başarısı için çalışan, başka partilerin başarısını kendi başarısı sayan ve hatta bir de bunlarla övünen biri herhangi bir partiye genel başkan olur mu? Elbette olmaz. Ama konu CHP olunca, bu oluyor, olabiliyor. Sahi, bu nasıl particilik? Anlamadığım ve cevabını bulamadığım soru şu: Recep Tayyip Erdoğan dokuz seçimi kazandığı, Kemal Kılıçdaroğlu ise dokuz seçimi kaybettiği halde, nasıl oluyor da hep kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oluyor da kazanan hep Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP oluyor? Sahi siz anladınız mı” dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)