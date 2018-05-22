Seçim çalışmaları için yardım kampanyası başlatıldı

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası başlatıldı.

Milletvekili genel seçimiyle birlikte gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti’nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarında kullanılmak üzere bağış ve yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya detaylarında bağış ve yardımların detaylarına ilişkin bilgi verildi. Adaylara yapılacak bağışlar 13 bin 916 TL’yi geçmeyecek. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bağışta bulunabilecek.

(Caner Ünver /İHA)