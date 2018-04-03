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Savunma Sanayii Müsteşarı Demir’den S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" dedi.

03 Nisan 2018 Salı 23:56
Savunma Sanayii Müsteşarı Demir’den S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği toplantısına iştirak ettik. İki ülke arasında savunma sanayii alanında işbirliği imkanları görüşüldü. S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" dedi.

(İHA)
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