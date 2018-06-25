Sandıkların yüzde 99’u açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 99’u açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.6

Muharrem İnce: Yüzde 30.7

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.4

Meral Akşener: Yüzde 7.3

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

-----

PARTİLER

Oyların yüzde 99’u açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 42.3 (290 milletvekili)

MHP: Yüzde 11.2 (49 milletvekili)

…

CHP: Yüzde 22.7 (146 milletvekili)

İYİ Parti: Yüzde 10.1 (47 milletvekili)

Saadet Partisi: Yüzde 1.4 (-)

…

HDP: Yüzde 11.5 (68 milletvekili)

(İHA)