Sandıkların yüzde 99’u açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 99’u açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.6
Muharrem İnce: Yüzde 30.7
Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.4
Meral Akşener: Yüzde 7.3
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 99’u açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 42.3 (290 milletvekili)
MHP: Yüzde 11.2 (49 milletvekili)
…
CHP: Yüzde 22.7 (146 milletvekili)
İYİ Parti: Yüzde 10.1 (47 milletvekili)
Saadet Partisi: Yüzde 1.4 (-)
…
HDP: Yüzde 11.5 (68 milletvekili)(İHA)