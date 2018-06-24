Sandıkların yüzde 95’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 95’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.9

Muharrem İnce: Yüzde 30.7

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.9

Meral Akşener: Yüzde 7.5

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

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PARTİLER

Oyların yüzde 95’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 42.6 (293 milletvekili)

MHP: Yüzde 11.3 (49 milletvekili)

…

CHP: Yüzde 22.6 (146 milletvekili)

İYİ Parti: Yüzde 10.1 (46 milletvekili)

Saadet Partisi: Yüzde 1.4 (-)

…

HDP: Yüzde 11 (66 milletvekili)

(İHA)