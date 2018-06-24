Sandıkların yüzde 90’ı açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 90’ı açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.3

Muharrem İnce: Yüzde 30.5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.7

Meral Akşener: Yüzde 7.5

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

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PARTİLER

Oyların yüzde 90’ı açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 43 (297 milletvekili)

MHP: Yüzde 11.4 (49 milletvekili)

…

CHP: Yüzde 22.4 (144 milletvekili)

İYİ Parti: Yüzde 10 (45 milletvekili)

Saadet Partisi: Yüzde 1.4 (-)

…

HDP: Yüzde 10.7 (65 milletvekili)

(İHA)