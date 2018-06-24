Sandıkların yüzde 90’ı açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 90’ı açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.3
Muharrem İnce: Yüzde 30.5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.7
Meral Akşener: Yüzde 7.5
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 90’ı açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 43 (297 milletvekili)
MHP: Yüzde 11.4 (49 milletvekili)
…
CHP: Yüzde 22.4 (144 milletvekili)
İYİ Parti: Yüzde 10 (45 milletvekili)
Saadet Partisi: Yüzde 1.4 (-)
…
HDP: Yüzde 10.7 (65 milletvekili)(İHA)