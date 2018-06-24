Sandıkların yüzde 85’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 85’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.7

Muharrem İnce: Yüzde 30.2

Meral Akşener: Yüzde 7.5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.5

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

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PARTİLER

Oyların yüzde 85’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 43.5 (297 milletvekili)

MHP: Yüzde 11.5 (51 milletvekili)

…

CHP: Yüzde 22.1 (143 milletvekili)

İYİ Parti: Yüzde 10 (45 milletvekili)

Saadet Partisi: Yüzde 1.4 (-)

…

HDP: Yüzde 10.4 (64 milletvekili)

(İHA)