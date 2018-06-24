Sandıkların yüzde 83’ü açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 83’ü açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.1
Muharrem İnce: Yüzde 30
Meral Akşener: Yüzde 7.5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.3
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 80’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 43.8 (300 milletvekili)
MHP: Yüzde 11.6 (51 milletvekili)
…
CHP: Yüzde 21.4 (141 milletvekili)
İYİ Parti: Yüzde 9.9 (44 milletvekili)
Saadet Partisi: Yüzde 1.4 (-)
…
HDP: Yüzde 10.3 (64 milletvekili)(İHA)