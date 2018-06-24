Sandıkların yüzde 75’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 75’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.6

Muharrem İnce: Yüzde 29.7

Meral Akşener: Yüzde 7.5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

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PARTİLER

Oyların yüzde 70’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 44.4

MHP: Yüzde 11.6

…

CHP: Yüzde 21.4

İYİ Parti: Yüzde 9.8

Saadet Partisi: Yüzde 1.4

…

HDP: Yüzde 10

(İHA)