Sandıkların yüzde 75’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 75’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.6
Muharrem İnce: Yüzde 29.7
Meral Akşener: Yüzde 7.5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 70’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 44.4
MHP: Yüzde 11.6
…
CHP: Yüzde 21.4
İYİ Parti: Yüzde 9.8
Saadet Partisi: Yüzde 1.4
…
HDP: Yüzde 10(İHA)