Sandıkların yüzde 70’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 70’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.1
Muharrem İnce: Yüzde 29.4
Meral Akşener: Yüzde 7.5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.9
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 62’si açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 45.1
MHP: Yüzde 11.8
…
CHP: Yüzde 21
İYİ Parti: Yüzde 9.7
Saadet Partisi: Yüzde 1.4
…
HDP: Yüzde 9.8(İHA)