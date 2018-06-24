Sandıkların yüzde 65’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden son sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 65’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.5

Muharrem İnce: Yüzde 29.2

Meral Akşener: Yüzde 7.5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.8

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

-----

PARTİLER

Oyların yüzde 57’si açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 45.4

MHP: Yüzde 11.8

…

CHP: Yüzde 20.7

İYİ Parti: Yüzde 9.6

Saadet Partisi: Yüzde 1.4

…

HDP: Yüzde 9.6

(İHA)