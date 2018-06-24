Sandıkların yüzde 60’ı açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 60’ı açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.9
Muharrem İnce: Yüzde 29
Meral Akşener: Yüzde 7.5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.6
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 50’si açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 46
MHP: Yüzde 11.9
…
CHP: Yüzde 20.3
İYİ Parti: Yüzde 9.5
Saadet Partisi: Yüzde 1.4
…
HDP: Yüzde 9.4(İHA)