Sandıkların yüzde 55’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 55’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 56.2
Muharrem İnce: Yüzde 28.8
Meral Akşener: Yüzde 7.4
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.5
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 45’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 46.6
MHP: Yüzde 12.1
…
CHP: Yüzde 19.8
İYİ Parti: Yüzde 9.4
Saadet Partisi: Yüzde 1.4
…
HDP: Yüzde 9.3(İHA)