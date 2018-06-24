Sandıkların yüzde 50’si açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 50’si açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 56.4
Muharrem İnce: Yüzde 28.7
Meral Akşener: Yüzde 7.4
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.3
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 35’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 47.4
MHP: Yüzde 12.3
…
CHP: Yüzde 19.1
İYİ Parti: Yüzde 9.3
Saadet Partisi: Yüzde 1.4
…
HDP: Yüzde 8.9(İHA)