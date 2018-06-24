Sandıkların yüzde 50’si açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 50’si açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 56.4

Muharrem İnce: Yüzde 28.7

Meral Akşener: Yüzde 7.4

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.3

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

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PARTİLER

Oyların yüzde 35’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 47.4

MHP: Yüzde 12.3

…

CHP: Yüzde 19.1

İYİ Parti: Yüzde 9.3

Saadet Partisi: Yüzde 1.4

…

HDP: Yüzde 8.9

(İHA)