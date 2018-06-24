Sandıkların yüzde 40’ı açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 40’ı açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57

Muharrem İnce: Yüzde 28.4

Meral Akşener: Yüzde 7.5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.1

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

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PARTİLER

Oyların yüzde 22’si açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 49.1

MHP: Yüzde 12.6

…

CHP: Yüzde 17.7

İYİ Parti: Yüzde 9

Saadet Partisi: Yüzde 1.4

…

HDP: Yüzde 8.4

(İHA)