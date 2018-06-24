Sandıkların yüzde 40’ı açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 40’ı açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57
Muharrem İnce: Yüzde 28.4
Meral Akşener: Yüzde 7.5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.1
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 22’si açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 49.1
MHP: Yüzde 12.6
…
CHP: Yüzde 17.7
İYİ Parti: Yüzde 9
Saadet Partisi: Yüzde 1.4
…
HDP: Yüzde 8.4(İHA)