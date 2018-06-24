Sandıkların yüzde 34’ü açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Oyların yüzde 35’i sayıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.5
Muharrem İnce: Yüzde 28.1
Meral Akşener: Yüzde 7.5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 5.9
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2
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PARTİLER
Oyların yüzde 18’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 50.1
MHP: Yüzde 12.8
…
CHP: Yüzde 16.9
İYİ Parti: Yüzde 8.8
Saadet Partisi: Yüzde 1.3
…
HDP: Yüzde 8(İHA)