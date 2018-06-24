Sandıkların yüzde 25’i açıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden sonuçlar şöyle.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oyların yüzde 25’i açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 58.7

Muharrem İnce: Yüzde 27

Meral Akşener: Yüzde 7.5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 5.6

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

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PARTİLER

Oyların yüzde 10’u açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 53.2

MHP: Yüzde 13.2

…

CHP: Yüzde 14.7

İYİ Parti: Yüzde 8.2

Saadet Partisi: Yüzde 1.3

…

HDP: Yüzde 7.1

(İHA)