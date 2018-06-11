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Sahurda taksicilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım sahur programında taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerin Uber sorununa değinen Yıldırım, "O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti" dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:40
Sahurda taksicilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım sahur programında taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerin Uber sorununa değinen Yıldırım, "O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Maltepe’de düzenlenen sahur programına katıldı. Taksicilere vergi denetimi müjdesi veren Yıldırım, "Alım satımlarda oluşan matrah farkından, çok kapsamlı bir vergi incelemesi başlatılmıştı. Bu sizin en büyük tehditiniz. Bununla ilgili maliye bakanına talimatı verdik, yasal düzenlemeyi yaptık bu defteri kapattık. Bundan sonra vergi incelemesi yok. Her satıştan yüzde 3’e kadar ödeme yapıyorsunuz evveliyatına maliye dönüp bakmayacak işi kökünden çözdük. Araçlar yenilensin, kalite artsın, konfor artsın diye ÖTV istisnası getirdik. 2019 Haziran ayına kadar geçerli. Şu anda 40 binin üzerinde, Türkiye çapında ÖTV istisnası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde Türkiye’de bütün taksilerin tamamı, 80-90 bin civarı. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış" dedi.

"BAŞKA BELGE ALIP BAŞKA İŞ YAPMAK, BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Uber konusunda da çalışma yürüttüklerini belirten Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz. En son aldığımız karardan sonra, biliyorsunuz bir mevzuat düzenlemesi yaptık. O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza, sizin arazinize giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite. İş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin. Orada kayıt yapacaksın. Sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belge alıp başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok, böyle bir şey olamaz. Türkiye büyüyor. Bugün 40 milyon turist geliyor bu ülkeye. 2023’te 50 milyonu aşacağız. Bu ülkeye gelen misafirler ilk sizinle karşılaşacaklar, sizlerle ülkemizi tanıyacaklar. Dönüşte hatıralarında ilk karşılaştıkları neyse o akıllarında kalacak. Onun için sorumluluğumuz büyük, görevimiz ağır. En güzelini yapmak için daha çok çalışacağız"

(İHA)
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