MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suruç’ta mükerrer oy kullanıldığı iddiasına ilişkin, "İçişleri Bakanı ve sorumlular gerekli tedbirleri almıştır. Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" dedi.

Türkiye bugün 27. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için oy kullandı. Yurtdışında yaşayan gurbetçiler, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar ve liderler sandık başına giderek cumhurbaşkanı adayı ve partisine oy verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da bulunan Anıttepe Ortaokuluna gelerek 1297 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli’nin oy kullanacağı okulda öncesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kimyasal ölçüm gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri de okulda güvenlik önlemi aldı.

SURUÇ’TA MÜKERRER OY İDDİASI

Oyunu kullanmasının ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, seçimlerin ülkeye, millete ve cumhuriyete hayırlı olmasını temenni etti. Bahçeli, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’da sandıklara fazladan zarf atıldığı iddiasına ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli, konuyla alakalı bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, "İçişleri Bakanı ve sorumlular gerekli tedbirleri almıştır. Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" diye kaydetti.

Anıttepe Ortaokuluna Bahçeli’nin yanı sıra genç yaşlı engelli bir çok seçmen, kimi bebeği ile kimi de evcil hayvanını alarak oy kullanmaya geldi.

(İHA)