"Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs sorununun çözümünde Rum tarafı nedeniyle bir ilerleme sağlanamadığını belirterek, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlıkta düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Aksoy, Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo görüşmesine ilişkin henüz net bir tarih olmadığını belirterek, Bakanın ilk Washington ziyaretinde görüşme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. ABD ile ortak çalışma gruplarından birisinin toplandığını anımsatan Aksoy, diğer çalışma grubunun da Türkiye’de toplanması konusunda tarih belirlenmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Suriye meselesine ilişkin değerlendirmede bulunan Aksoy, Kuzey Humus’un Suriye’de gerginliği azaltma noktası olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Bu bölgeye ilişkin düzenlemelerin muhafaza edilmesi gerekiyor. Bakanımız Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde bu hususu vurguladı. Gerginliği azaltma bölgelerinin statüsünün korunmasına önem vermeliyiz" açıklamasında bulundu.

Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tutumuna yönelik ise, "50 yıldır devam eden bir müzakere süreci var fakat artık kısır döngü haline geldi, ilerleme sağlanamıyor. Biz bu süreçte hep yapıcı olmaya, bir adım önde olmaya gayret ettik ancak maalesef bir sonuç alamadık, Rum tarafının malum zihniyet anlayışı nedeniyle. Süreçte ne olacağını değil, ne olmayacağını vurgulamak isterim. Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Rumların zihniyetiyle bir federal çözüme ulaşılamaz. Artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Aksoy, Yunanistan’da gözaltına alınan Türk kepçe operatörünün bugün saat 12.00’de savcı önüne çıkacağını söyledi.

"3 MİLYON VATANDAŞ OY KULLANACAK"

24 Haziran seçimleri kapsamında yurt dışında oy kullanacak seçmenlere ilişkin de bilgi veren Aksoy, seçmenlerin yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olması gerektiğinin altını çizdi. Kaydını aldırmış vatandaşların oy kullanabileceklerini ifade eden Aksoy, "60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak. Genel seçimlerin ilk turu kapsamında 7-19 Haziran tarihlerinde temsilciliklerimizde, 7-24 tarihlerinde ise gümrük kapılarında oy kullanabilecekler. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran-4 Temmuz dış temsilciliklerimizde, 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Biz geçmiş dönemdeki tecrübelerimize dayanarak yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanacağını değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani/İHA)