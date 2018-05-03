Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104305
ALTIN
177.469
DOLAR
4.1979
STERLİN
5.6930
EURO
5.0268
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs sorununun çözümünde Rum tarafı nedeniyle bir ilerleme sağlanamadığını belirterek, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:56
"Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs sorununun çözümünde Rum tarafı nedeniyle bir ilerleme sağlanamadığını belirterek, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlıkta düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Aksoy, Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo görüşmesine ilişkin henüz net bir tarih olmadığını belirterek, Bakanın ilk Washington ziyaretinde görüşme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. ABD ile ortak çalışma gruplarından birisinin toplandığını anımsatan Aksoy, diğer çalışma grubunun da Türkiye’de toplanması konusunda tarih belirlenmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Suriye meselesine ilişkin değerlendirmede bulunan Aksoy, Kuzey Humus’un Suriye’de gerginliği azaltma noktası olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Bu bölgeye ilişkin düzenlemelerin muhafaza edilmesi gerekiyor. Bakanımız Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde bu hususu vurguladı. Gerginliği azaltma bölgelerinin statüsünün korunmasına önem vermeliyiz" açıklamasında bulundu.

Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tutumuna yönelik ise, "50 yıldır devam eden bir müzakere süreci var fakat artık kısır döngü haline geldi, ilerleme sağlanamıyor. Biz bu süreçte hep yapıcı olmaya, bir adım önde olmaya gayret ettik ancak maalesef bir sonuç alamadık, Rum tarafının malum zihniyet anlayışı nedeniyle. Süreçte ne olacağını değil, ne olmayacağını vurgulamak isterim. Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Rumların zihniyetiyle bir federal çözüme ulaşılamaz. Artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Aksoy, Yunanistan’da gözaltına alınan Türk kepçe operatörünün bugün saat 12.00’de savcı önüne çıkacağını söyledi.

"3 MİLYON VATANDAŞ OY KULLANACAK"

24 Haziran seçimleri kapsamında yurt dışında oy kullanacak seçmenlere ilişkin de bilgi veren Aksoy, seçmenlerin yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olması gerektiğinin altını çizdi. Kaydını aldırmış vatandaşların oy kullanabileceklerini ifade eden Aksoy, "60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak. Genel seçimlerin ilk turu kapsamında 7-19 Haziran tarihlerinde temsilciliklerimizde, 7-24 tarihlerinde ise gümrük kapılarında oy kullanabilecekler. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran-4 Temmuz dış temsilciliklerimizde, 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Biz geçmiş dönemdeki tecrübelerimize dayanarak yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanacağını değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP Akşener’i destekleyecek
DP Akşener’i destekleyecek
AK Parti Erdoğan’ın adaylığı için grup kararı aldı
AK Parti Erdoğan’ın adaylığı için grup kararı aldı
CHP tabanı HDP ve SP ile ittifak istemiyor
CHP tabanı HDP ve SP ile ittifak istemiyor
100 bin imzada "FETÖ izi" ihtimaline dikkat çekti
100 bin imzada "FETÖ izi" ihtimaline dikkat çekti
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan yurt dışındaki seçmenlere ilişkin açıklama
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan yurt dışındaki seçmenlere ilişkin açıklama
"7 bin 329 müracaat söz konusu, bu bir rekordur"
"7 bin 329 müracaat söz konusu, bu bir rekordur"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim