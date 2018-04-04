Ruhani Türkiye’den ayrıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’daki temaslarının ardından Türkiye’den ayrıldı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, resmi ziyaret için geldiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrıldı.(Nurullah Geylani /İHA)
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’daki temaslarının ardından Türkiye’den ayrıldı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’daki temaslarının ardından Türkiye’den ayrıldı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, resmi ziyaret için geldiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrıldı.(Nurullah Geylani /İHA)