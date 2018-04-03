Putin Ankara’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı’na indi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden telekonferansla katılacak.

Öte yandan Ankara’da, Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.

(İHA)