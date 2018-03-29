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’Proje terör örgütü’ ne demek ?

Başbakan Binali Yıldırım, MGK bildirisinde geçen “proje terör örgütü” ifadesi hakkında, "Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir” dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 09:20
’Proje terör örgütü’ ne demek ?

Başbakan Binali Yıldırım, MGK bildirisinde geçen “proje terör örgütü” ifadesi hakkında, "Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir” dedi.

Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, terör örgütlerinin yer ve isim değiştirerek Türkiye’yi kandıramayacağını söyledi. Başbakan’a Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında, FETÖ, PKK, YPG, PYD ve DEAŞ için kullanılan “proje terör örgütü” ifadesi de soruldu. Yıldırım, “Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir” dedi.

Başbakan, yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında ittifakın genel seçimlerde olacağını, yerel seçimler için bir işbirliği olmadığını da ekledi.

(İHA)
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