Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Başbakan’a ithafen, “Bana bol keseden atıyor diyorlar. Parayı nereden bulacakmışım. Sen 4 milyon Suriyeli’ye 40 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım" dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği İzmir’de, Bergama’dan sonra Aliağa’da miting düzenlendi. Demokrasi Meydanında halka seslenen Muharrem İnce, "emeğin başkentinin insanları" sözleriyle konuşmasına başladı. 24 Haziran’da cumhuriyet tarihinin rekorunu istediğini söyleyen Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu kendisine rakip olmuş birisine cumhurbaşkanı adayı ol dedi. Abdullah Gül aday olmak istediğinde genelkurmay başkanını helikopterle gönderdin. Biz sana benzemeyiz bizde içimizde vatan aşkı var. Ben insanları alevi sünni diye, Türk Kürt diye ayırmam. Benim içimde insan sevgisi var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın borç aldığı parayı betona harcadığını, kendisinin ise çocuklara, işe harcayacağını söyleyen Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım’a da cevap verdi. Muharrem İnce, "Binali Yıldırım demiş ki, hani son başbakan, ’Muharrem İnce bol kepçeden atıyor’ demiş, bomba vardır, kurarsın saati sonra kendi kendini yok eder. Kendi kendini yok eden bir başbakana cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Bana bol keseden atıyor diyorlar. Parayı nereden bulacakmışım. Sen 4 milyon Suriyeli’ye 40 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım" dedi. Muharrem İnce, gençlere, yaşlılara, emeklilere yönelik politikalarını Aliağa’da da tekrar etti.

(Mihrap Düzöz - Halil Karahan - İsmail Hakkı Ergün - Tolga Tahçı/İHA)