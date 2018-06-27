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Oturma eylemi sona erdi: Bu kez destek için toplandılar

CHP Denizli İl Gençlik Örgütü üyeleri tarafından partinin Genel Merkezi önünde başlatılan oturma eylemi sona erdi. Parti binası bahçesinde ise partililer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek için toplandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:17
Oturma eylemi sona erdi: Bu kez destek için toplandılar

CHP Denizli İl Gençlik Örgütü üyeleri tarafından partinin Genel Merkezi önünde başlatılan oturma eylemi sona erdi. Parti binası bahçesinde ise partililer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek için toplandı.

CHP Denizli Gençlik Örgütü üyeleri tarafından dün sabah saat 10.00’da CHP Genel Merkezi önünde başlatılan oturma eylemi sabah saat 10.00’da sona erdi. Grup adına açıklama yapan eski CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, "Biz buraya gelirken hiç kimseyi kötülemek, gruplaştırmak veya kavga etmek amacıyla gelmedik. Sadece demokratik protesto hakkımızı kullandık. Hayallerimizi, umutlarımızı paylaştık. 24 saat süreceğini en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi söz verdiğimiz gibi tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz. Dün sabah bu saatte 5 kişiyle başladığımız 24 saatlik eylemimiz gün içinde binlerce kişiye ulaşmış oldu. CHP’de devrim olmadan Türkiye’de devrim olmayacağına olan inancımızla yaşasın CHP, yaşasın CHP’liler diyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından oturma eylemi sona erdi. Öte yandan CHP Genel Merkezi bahçesinde ise bir grup partili Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı "İnadına değil inandığımız için seninleyiz", "Genel başkanımız üzerinden partimize yapılmak istenilen kirli oyunun farkındayız", "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na olan sadakatimiz onurumuzdur" yazılı pankartlar açarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Partililer, ellerinde CHP bayraklarıyla şarkılar eşliğinde Kılıçdaroğlu’na destek veriyor.

(Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin/İHA)
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