"Ortada böbürlenip dolananlar AK Parti’ye, millete dua etsin"

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhubaşkanının eskiden kapalı kapılar ardında belirlendiğini sonra da Meclis’e dayatıldığını söyleyerek, "Ortada böbürlenip dolanan başkanlar yatıp kalksın AK Parti’ye millete dua etsinler. Yoksa onların Cumhurbaşkanı adayı olması bile mümkün değildi" diye konuştu.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Kastamonu mitinginin ardından helikopter ile Karabük’e hareket etti. Yıldırım, kent meydanındaki miting öncesi Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Kemal Çeber, 23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Karabük Valiliğine geçti. Burada Kemal Çeber’den kentle ilgili kısa bir brifing aldıktan sonra kent meydanındaki mitinge hareket etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Binali Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve partililer eşlik etti. Başbakan Binali Yıldırım, “Emeğin, alınterinin şehri Karabük, Ramazanınız mübarek olsun. Mevla ibadet ve oruçlarınızı kabul eylesin. Bu coşku dolu meydandan Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice’ye selamlarımızı gönderiyorum. 24 Haziran’da yeniden destan yazmaya hazır mısınız? Türkiye’nin lideri adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam mı? Güçlü meclis, güçlü hükumet, güçlü Türkiye diyerek bir kez daha AK Parti demeye var mısınız? Cumhur ittifakı demeye var mısınız? Birliğimiz için dirliğimiz için kardeşliğimiz için bu kutlu yürüyüşte beraber olacak mıyız? Heyecanınız, gücümüze güç katıyor. Yüreğinizdeki heyecan daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun. 24 Haziran seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındasınız. O halde vakit Karabük vakti diyoruz. Vakit Türkiye vakti diyoruz. Vakit AK Parti vakti diyoruz. Durmak yok, yola devam. Karabük ne yapacağını bilir. Hangi safta yer alacağını bilir. Karabük 16 yıl boyunca Türkiye’yi ayağa kaldırmak için verdiğimiz mücadelede hep bizimle beraber oldu. Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti’ye ve bu kutlu davaya sahip çıktınız. Şükranlarımı sunuyorum, Allah hepinizden razı olsun. Bu güneşin altında bu meydanı hıncahınç doldurarak oruç ağızla ne kadar memleket sevdalısı olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz” diye konuştu.

“KAPALI KAPILAR ARKASINDA ADI SANI BELLİ OLMAYAN BİR CUMHURBAŞKANI ADAYINI ALIP..."

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti iktidarından önce dayatma ve zorlamayla Cumhurbaşkanı seçildiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Hep beraber 24 Haziran’da bir tarih yazacak mıyız? Az önce Mehmet Ali bey (Şahin) bahsetti. 6 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Bakın, AK Parti iktidarından önce Cumhurbaşkanları nasıl seçiliyordu. Kapalı kapılar arkasında adı sanı belli olmayan bir Cumhurbaşkanı adayını alıp mecliste dayatmayla, zorlamayla Cumhurbaşkanı seçtiriyorlardı. Cumhurbaşkanı, cumhurun, milletin başkanı demektir. Milletin başkanını milletten kaçırarak seçiyorlardı. Bunun adı vesayettir. AK Parti geldi aynı şeyi AK Parti’ye yaptılar. Cumhurbaşkanını Türkiye’nin en büyük partisiyle seçtirmek istemediler. 367 icadını çıkardılar. Biz de madem vekiller seçmeyecekse Cumhurbaşkanını milletin kendisi seçer dedik, referandum yaptık. O günden sonra Türkiye’nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ortada böbürlenip dolanan başkanlar yatıp kalksın AK Parti’ye, millete dua etsinler. Yoksa onların Cumhurbaşkanı adayı olması bile mümkün değildi. Şimdi bu adayların hepsi bir konuda anlaşmışlar, ‘Şu Tayyip Erdoğan’ı alaşağı edelim de memleket ne olursa olsun. Şu AK Parti’yi iktidarından indirelim de ne olursa olsun.’ Emperyalistlerin, Kandil’in, FETÖ’nün sesine kulak verenlere inat Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam mı? Karabük hazır. Karabük’te coşku var, heyecan var. İstek var. Karabük 24 Haziran’ı iple çekiyor. Gün sayıyor. Allah bu millete zeval vermesin. Rabbim Karabük’e kara gün göstermesin.”

“ABARTMAYLA, ÇARPITMAYLA, YALANLA DOLANLA BU İŞLER OLMAZ”

Karabük’te dikili ağacı olmayanların mangalda kül bırakmadığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün Karabük’te dikili bir ağacı olmayanlar, bir eser ortaya koymayanlar konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Şu Kardemir’i görüyorsunuz değil mi Türkiye’nin neredeyse Cumhuriyetle yaşıt, kapanmaya yüz tutmuştu. Dedik ki Kardemir mutlaka ayağa kalkacak. Karabük’ün ismiyle özdeşleşmiş Kardemir’i yine eski anlı, şanlı günlerine kavuşturacağız dedik. Şimdi Karabük Türkiye için üretiyor. Akıl teri üretiyor, alın teri üretiyor. Karabüklülere iş, aş sağlıyor. Muhalefet adaylarının bu milletin hayır duasını alacak eserleri var mı? Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Bunlarda o bile yok. Abartmayla, çarpıtmayla, yalanla dolanla bu işler olmaz. Önce eserinizi görelim kardeş, eserinizi görelim. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde’ Ziya Paşa bunlar için söylemiş. Karabük ince eler sık dokur. İnce’yi eler Erdoğan’ı seçer. Bu güne kadar ne hayrınız dokundu. Bir hayrınız olduysa hakkaniyet sahibi Karabüklüler bunu bilmez mi? Varsa söyleyin de bilelim. Söyleyemezsiniz, çünkü bu memlekette iziniz yok. Dikili bir ağacınız bile yok. Bundan sonra olur mu? Hiç ümidimiz yok. Yaparsa AK Parti yapar. O kadar. Tek bildikleri laf salatası. Laf üstüne laf koymak, çamur atmak, bol keseden atmak. Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar ama söyledikleri türkü aynı. Şunu yaptırmayacağız, orayı yıkacağız, burayı yıkacağız. Yahu kardeşim siz yıkım ekibi misiniz, enkazcı mısınız? Dilin zekatı hayır konuşmaktır. Bunların ağzından hayır çıktı mı? ’Tayyip Erdoğan kaybetsin AK Parti kaybetsin.’ Yağma yok, bu iktidar milletin iktidarı, emaneti millet verdi alan da millet olur. O kadar açık ve net. Esip gürlemekle, bu milletin 16 yıldır birlikte yürüdüğü AK Parti’ye olan muhabbetini desteğinizi keseceğinizi mi zannediyorsunuz. Siyaset lafazanlıkla olmaz, projeyle olur vizyonla olur. Sizde hangisi var. Cevap hiçbiri. Cevap şıkkı D, hiçbiri. Bizim gözümüz sizde, milletimizde. Milletin gösterdiği istikamette yolumuza devam ediyoruz. Son 16 senede Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir başarı öyküsü gerçekleştirdik. Dünya krizi dolayısıyla yapılan 10 büyük proje var. Son 10 yılda, bir bakın bu projelere. Altı tanesini Türkiye yapmış. Türkiye bir numara. Türkiye’ye de birincilik yakışır. Ülkeyi bir baştan bir başa, bölünmüş yollarla böldük, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürdük. Şehir hastaneleriyle sağlıkta dönüşüm yaptık. Havayolunu halkın yolu yaptık” diye ifade etti.

"TÜRKİYE’NİN YILDIZI PARLAMAYA DEVAM EDECEK"

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’nin hızını daha da artıracağını ifade eden Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, "24 Haziran’dan sonra Türkiye hızını daha artıracak. Cumhuriyetin 100. Yılında hedeflerine koşar adımlarla yürüyecek. Daha güçlü meclis ile daha güçlü hükumet ile atılım üzerine atılım yapacağız. Daha az bürokrasi, daha çok iş, daha fazla yatırımla Türkiye’nin yıldızı parlamaya devam edecek. İstikrar kalıcı hale gelecek. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada atılımlar hız kesmeden devam edecek. Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bütün zorlukları birbirimizle kenetlenerek üstesinden geleceğiz. Terörü Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartacağız. Gençlerimizin dağa çıkmasının önüne geçtik, daha da huzurlu güvenli bir ülkeyi doğusuyla batısıyla kuzeyi ve güneyi ile birbirine bağlamanın huzurunu yaşıyoruz. Üretmeye, kazandırmaya talibiz. Yıkım ekibi gibi gelip yıkmayı, yok etmeyi, iptal etmeyi söyleyenlerden olmadık, olmayacağız. Bunun için durmak yok, yola devam diyoruz. Vakit Karabük vakti diyoruz. Türkiye şahlanacak diyoruz. Rabbim bu millete bizi mahcup etmesin" diye konuştu.

16 YILDA KARABÜK’E YAPILAN YATIRIMLARI AKTARDI, MÜJDELERİ SIRALADI

Başbakan Yıldırım, Türkiye’yi kalkındırırken bütün şehirleri adil bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olduklarına da vurgu yaparak, Karabük’e yapılan yatırımları ve ile müjdeleri şöyle sıraladı:

"Türkiye kalkınırken bütün şehirlerimizi de adil bir şekilde geliştirmenin gayreti içinde olduk. Her şehrimizin ihtiyacını karşılamak için seferber olduk. Elbette bunları yaparken Karabük’ü de hiç ihmal etmedik. 16 yılda Karabük’e tam 8 milyar liralık yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Karabük’te derslik sayısını yüzde 62 artırdık. Ne demektir, yani 80 yılda Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 sonuna kadar bin 195 derslik yapılmışken bu derslik sayısını bin 932’ye çıkardık. 15 yılda yüzde 62 artış. İşte eğitime yapılan yatırım ortada. 2007’de Karabük Üniversitesi’ni kurduk mu? Şimdi Yenice’ye bir de Raylı Sistemler Yüksekokulu ile Bilişim Yüksekokulu’nu kuracağız. Buradan müjdeliyorum. Yurt kapasitesini artırdık. Karabük’e 16 yılda 4 bin 500 konut yaptık. Bin 400 konut yapımı da devam ediyor. Karabük’ü doğalgaz konforuyla buluşturduk mu? Yaptığımız barajlar ve tesislerle Karabük’ün içme suyu sorununu tamamen çözdük. Ovacık, Hatipoğlu Barajı ve Sulama Tesisini tamamladık. Karabük’e 5 baraj, bir tane de gölet yapımını halen devam ettiriyoruz. Taşkın korumada 35 tesisi yaptık ve devreye aldık. Karabük’te biz göreve gelmeden önce bölünmüş yol 7 kilometrecik var. O da şehir içinin geçişi, başka yerde bölünmüş yol yoktu. Peki şimdi ne kadar? 116 kilometre. Karabük’ü Bolu ve Çankırı’ya bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Karabük’te 6’sı hastane olmak üzere 12 sağlık tesisini yapıp hizmete verdik. 2002 yılında Karabük’te sadece 2 OSB vardı. Bugün ilimizde 683 hektarlık alana 2 OSB’miz hizmet veriyor. Görev yapıyor. Bin 250 kardeşimize iş, aş sağlıyor. 2002’de Karabük ihracatı bilmiyordu. Sadece 10 milyon ihracatı vardı. 2012’de 326 milyon ihracata ulaştı. Karabük dünyaya satıyor. Kardemir dışarıya ihraç ediyor. Bu yıl içerisinde Karabük Eskipazar’a yeni bir metal ürünleri OSB kuruyoruz. Yenice’ye de orman ürünleri OSB kuruyoruz. Bugün en fazla müjdeyi Yenice aldı. Karabük için yapacağımız çok daha hizmetler var. Yeter ki birlikte yürümeye devam edelim. Yarınımız bugünden daha güzel olacak. Karabük Havaalanı etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hayır sahibimiz Şevket beyin de desteği ile havalimanını yapacağız. Eğitim sahasını, eğitim meydanını Karabük’e kazandıracağız. 16 yıldır ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortada, bu hizmetlerin bundan sonra da kesintisiz devam etmesini istiyor muyuz? O halde durmak yok, yola devam. Sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle geleceği inşa ediyoruz. Karabük’ün güzel insanları, sevginizi coşkunuzu 24 Haziran’da sandığa taşıyacak mısınız? Yaparsa AK Parti yapar diyecek misiniz? Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti’yi güçlü bir şekilde meclise gönderecek misiniz? Allah sizden razı olsun. Bu coşkunuz ve heyecanınız artarak devam etsin. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Türkiye’nin yolunu da bahtını da açık eylesin."

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin de "Bayram öncesi ikramiye ödenmeye başlandı. İftira atanlar, verilmeyecek diyenler utansınlar. Karabük’e emekli büyüklerimize en güzel sevgilerimizi saygılarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, adaylar ile hatıra pozu verdikten sonra helikopter ile Kastamonu’ya hareket etti.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)