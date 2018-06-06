Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 30°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96274
ALTIN
191.330
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1542
EURO
5.3955
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir"

CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir. Terör üreten bir bölgedir. Bu bölgeyi barış havzasına döndürmek inşallah bize nasip olacak. Orta Doğu barış ve işbirliği barış teşkilatı kuracağız. Kurucuları arasında Türkiye, İran, Suriye ve Irak olacak" dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:37
"Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir"

CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir. Terör üreten bir bölgedir. Bu bölgeyi barış havzasına döndürmek inşallah bize nasip olacak. Orta Doğu barış ve işbirliği barış teşkilatı kuracağız. Kurucuları arasında Türkiye, İran, Suriye ve Irak olacak" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Denizli’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamları ve muhtarlarla bir araya geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya CHP kurmayları, CHP’li milletvekilleri, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müt Keçeci, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenli, Baro Başkanı Müjdat İlhan ve partililer katıldı.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, dış politika konusunda proje üreten ilk parti olduklarını söyleyerek Orta Doğu’da barış ve iş birliği teşkilatı kuracaklarını dile getirdi. Bölgede terörü sonlandıracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir. Terör üreten bir bölgedir. Bu bölgeyi barış havzasına döndürmek inşallah bize nasip olacak. Orta Doğu barış ve işbirliği barış teşkilatı kuracağız. Kurucuları arasında Türkiye, İran, Suriye ve Irak olacak. 4 ülkenin devlet başkanı bir araya gelecek. Biz kendi ülkemizde barış istiyoruz diyecek. Kendi bölgemizde barış istiyoruz. Terörü sonlandıracağız, bölgeyi barış havzasına dönüştüreceğiz. Kan akmayacak ve egemen güçlerinde istediği gibi at oynatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"ATAMA BEKLEYEN 180 BİN ÖĞRETMENİ 1 YIL İÇİNDE ATAYACAĞIZ"

Konuşmasında seçim vaatlerinde de bulunan Kılıçdaroğlu, eğitime büyük önem vereceklerini aktararak şöyle konuştu:

"Türkiye zengin ülke. Bütün mesele parayı kimin için ve nerede harcayacaksın. Bunu tespit etmektir. Göreceksiniz Türkiye en geç 4 yıl içinde bütün sorunlarını aşar. Biz enkaz edebiyatı asla yapmayacağız. Biz ülkenin sorunlarını çözmeye geliyoruz. Biz büyük değişimi ve dönüşümü yapmak istiyoruz. Biz Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak istiyoruz. Biz eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirmek istiyoruz. Atama bekleyen 180 bin öğretmeni 1 yıl içinde atayacağız. Taşımalı eğitime de son vereceğiz. Eğitimine önem vermeyen bir ülkenin geleceği yoktur."

(Gökten Ceylan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan "asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" sözü
Kılıçdaroğlu’ndan "asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" sözü
Muharrem İnce’nin annesi oğlunu anlattı
Muharrem İnce’nin annesi oğlunu anlattı
"Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın"
"Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın"
“Kandil’den önce CHP’den ses geldi”
“Kandil’den önce CHP’den ses geldi”
"İş yapmaktan korkan mantık yüzünden..."
"İş yapmaktan korkan mantık yüzünden..."
"Telefonlarımız dinleniyor sözleri tiyatral gösteri"
"Telefonlarımız dinleniyor sözleri tiyatral gösteri"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim