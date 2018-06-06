CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir. Terör üreten bir bölgedir. Bu bölgeyi barış havzasına döndürmek inşallah bize nasip olacak. Orta Doğu barış ve işbirliği barış teşkilatı kuracağız. Kurucuları arasında Türkiye, İran, Suriye ve Irak olacak" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Denizli’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamları ve muhtarlarla bir araya geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya CHP kurmayları, CHP’li milletvekilleri, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müt Keçeci, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenli, Baro Başkanı Müjdat İlhan ve partililer katıldı.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, dış politika konusunda proje üreten ilk parti olduklarını söyleyerek Orta Doğu’da barış ve iş birliği teşkilatı kuracaklarını dile getirdi. Bölgede terörü sonlandıracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir. Terör üreten bir bölgedir. Bu bölgeyi barış havzasına döndürmek inşallah bize nasip olacak. Orta Doğu barış ve işbirliği barış teşkilatı kuracağız. Kurucuları arasında Türkiye, İran, Suriye ve Irak olacak. 4 ülkenin devlet başkanı bir araya gelecek. Biz kendi ülkemizde barış istiyoruz diyecek. Kendi bölgemizde barış istiyoruz. Terörü sonlandıracağız, bölgeyi barış havzasına dönüştüreceğiz. Kan akmayacak ve egemen güçlerinde istediği gibi at oynatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"ATAMA BEKLEYEN 180 BİN ÖĞRETMENİ 1 YIL İÇİNDE ATAYACAĞIZ"

Konuşmasında seçim vaatlerinde de bulunan Kılıçdaroğlu, eğitime büyük önem vereceklerini aktararak şöyle konuştu:

"Türkiye zengin ülke. Bütün mesele parayı kimin için ve nerede harcayacaksın. Bunu tespit etmektir. Göreceksiniz Türkiye en geç 4 yıl içinde bütün sorunlarını aşar. Biz enkaz edebiyatı asla yapmayacağız. Biz ülkenin sorunlarını çözmeye geliyoruz. Biz büyük değişimi ve dönüşümü yapmak istiyoruz. Biz Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak istiyoruz. Biz eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirmek istiyoruz. Atama bekleyen 180 bin öğretmeni 1 yıl içinde atayacağız. Taşımalı eğitime de son vereceğiz. Eğitimine önem vermeyen bir ülkenin geleceği yoktur."

(Gökten Ceylan/İHA)