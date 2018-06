CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Biz balkanları ordu siyasete girdiği için kaybettik. Ordu siyasete girerse memleket kaybeder. Ordunun görevi siyaset yapmak değil, görevi memleketi korumak” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu Adliye Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, burada vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının ardından vatandaşlara çiçek atan İnce, vatandaşlardan bayrakları kaldırmasını isteyerek selfie yaptı.

“HER MAHALLEYE KREŞ AÇACAĞIZ”

Zeytinburnu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Türkiye’nin yaş ortalaması 29, benim sihirli sayım 29’dur. Siz Türkiye’nin ortalamasısınız. Bu ülkeyi gençlerle kalkındıracağız. İki kesimle kalkındıracağız, gençler ve kadınlar. Şu anda kadınların 100 kadından 32’si çalışıyor. Bunu iki katına çıkartacağız. Kadınların çalışmasının önündeki en büyük engel çocuk. Her mahalleye bir kreş açacağız. Çocuk kreşe, kadın işe gidecek. Her aileye bir ev, her eve bir maaş sloganımız bu. Çocuk deyince, hemşerim Erdoğan meydanlara geliyor, çocuk sayısı hakkında görüş belirtiyor. Üç çocuk yap diyor, sonra 5 diyor. Ben diyorum ki çocuk sayısı sizin takdiriniz. Erdoğan’la aramızdaki fark şu, o çocuk sayısıyla ilgileniyor ben çocuğun masrafıyla ilgileniyorum” dedi.

“BİZ BALKANLARI ORDU SİYASETE GİRDİĞİ İÇİN KAYBETTİK”

Kuleli Askeri Lisesini açacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Adayı İnce, “Biz Türkiye’ye demokrasiyi getireceğiz. Askerler bir daha darbe yapmayı aklından getirmeyecekler. Size söz Kuleli Askeri lisesini açacağız. Bakın orada nasıl subaylar yetiştireceğiz. Bir çay toplamayan, bir partinin iftarında subaylar iftara tabi ki katılacaklar. Bu millet Müslümanlar, subaylarımız gönül rahatlığıyla katılabilir. Ancak bir siyasi partinin iftarında parti amblemleri arkada Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı İnce’yi eleştiriyor. Erdoğan beni eleştirirken general alkış yapamaz. Sayın Erdoğan sende Müslümansın, bende Müslümanım generalde Müslüman niye rahatsız olayım. Beni eleştirirken, general seni alkışlarsa onun apoletlerini sökerim. Kim olursa olsun sökerim. Geçmişte çok büyük kahramanlıklar yapmış olsa bile sökerim. Biz balkanları ordu siyasete girdiği için kaybettik. Ordu siyasete girerse memleket kaybeder. Ordunun görevi siyaset yapmak değil, görevi memleketi korumak” diye konuştu.

“BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİNDE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK MİTİNGİNİ İSTİYORUM”

Seçim çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Adayı İnce, “Bir gün daha geleceğim İstanbul’a, yarın Kars ve Van, öbür gün Ankara, Aydın, Kastamonu her tarafta devam. Ben bunu tek başıma yapamam, beraber yapacağız. bir yorulmak yok, hastalanmak yok, mazeret yok. bir oy cumhuriyeti kurtarır. Bir oy çocuğunun geleceğini, memleketi kurtarır. Hazır mıyız, büyük İstanbul mitingine, bu mitingde Cumhuriyet Tarihinin en büyük mitingini istiyorum” şeklinde konuştu. ,

