Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, son iki yılda terörle mücadele noktasında önemli zaferler elde edildiğini belirterek, "Şimdi sırada Kandil, Sincar var. Onlara da günlerini göstereceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, beraberinde Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, milletvekili adayları Selami Altınok, Zafer Tarıkdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık ile Hınıs ilçesinde köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçe girişinde vatandaşları selamlayan Akdağ’ın bulunduğu otobüse yaklaşan ve oto tamircisi olduğu öğrenilen Metin Urkun "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ömrümden bir ay veriyorum" dedi. Urkun, "Ömür çok kıymetlidir bir ay veriyorum. Herkes bir ay verirse iş biter. Allah’ın huzurunda Reise ömrümü veriyorum. Devlet için millet için torunlarımız için. Yabancı devletler açmış ağzını bizi bekliyor. Yiyecekler bizi bitirecekler" diye konuştu.

İlçeye bağlı bazı mahalleleri gezen Başbakan Yardımcısı Akdağ, "PKK terörünün üstesinden geldik. Uzun süre baskıları oldu, mücadele ettik. Allah’a şükür son iki sene bu mücadelede büyük zaferle çıktık. Bugün PKK’nın artık ne Hınıs’ta ne Karayazı’da ne Tekman’da ne Ağrı’da ne Diyarbakır’da ne Cudi’de ne Afrin’de ne Kandil’de tutunabileceği bir durumu kaldı. Şimdi kaçacak delik arıyorlar. Türkiye’nin içinde de dışında da nereye kaçarlarsa kaçsınlar inlerine kadar kovalayacağız demiştik. Sıra Sincan’a sıra Kandil’e geldi orada da günlerini göstereceğiz. Bizim için sizin huzurunuz refahınız zenginliğiniz aileniz ile huzur içerisinde yaşamanız önemli" diye konuştu.

(Şahap Gürler/İHA)