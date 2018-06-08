Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 26°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95876
ALTIN
186.974
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0020
EURO
5.2679
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Onlara da günlerini göstereceğiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, son iki yılda terörle mücadele noktasında önemli zaferler elde edildiğini belirterek, "Şimdi sırada Kandil, Sincar var. Onlara da günlerini göstereceğiz" dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 15:16
"Onlara da günlerini göstereceğiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, son iki yılda terörle mücadele noktasında önemli zaferler elde edildiğini belirterek, "Şimdi sırada Kandil, Sincar var. Onlara da günlerini göstereceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, beraberinde Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, milletvekili adayları Selami Altınok, Zafer Tarıkdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık ile Hınıs ilçesinde köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçe girişinde vatandaşları selamlayan Akdağ’ın bulunduğu otobüse yaklaşan ve oto tamircisi olduğu öğrenilen Metin Urkun "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ömrümden bir ay veriyorum" dedi. Urkun, "Ömür çok kıymetlidir bir ay veriyorum. Herkes bir ay verirse iş biter. Allah’ın huzurunda Reise ömrümü veriyorum. Devlet için millet için torunlarımız için. Yabancı devletler açmış ağzını bizi bekliyor. Yiyecekler bizi bitirecekler" diye konuştu.

İlçeye bağlı bazı mahalleleri gezen Başbakan Yardımcısı Akdağ, "PKK terörünün üstesinden geldik. Uzun süre baskıları oldu, mücadele ettik. Allah’a şükür son iki sene bu mücadelede büyük zaferle çıktık. Bugün PKK’nın artık ne Hınıs’ta ne Karayazı’da ne Tekman’da ne Ağrı’da ne Diyarbakır’da ne Cudi’de ne Afrin’de ne Kandil’de tutunabileceği bir durumu kaldı. Şimdi kaçacak delik arıyorlar. Türkiye’nin içinde de dışında da nereye kaçarlarsa kaçsınlar inlerine kadar kovalayacağız demiştik. Sıra Sincan’a sıra Kandil’e geldi orada da günlerini göstereceğiz. Bizim için sizin huzurunuz refahınız zenginliğiniz aileniz ile huzur içerisinde yaşamanız önemli" diye konuştu.

(Şahap Gürler/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kürtlerin bin yıldır devletleri var”
“Kürtlerin bin yıldır devletleri var”
İnce’den ’apolet sökme’ açıklaması: Dediğimiz arkasındayım
İnce’den ’apolet sökme’ açıklaması: Dediğimiz arkasındayım
”O apoletleri sen sökemezsin"
”O apoletleri sen sökemezsin"
Yıldırım’dan Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle taziye mesajı
Yıldırım’dan Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle taziye mesajı
“Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara..."
“Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara..."
Kılıçdaroğlu kamyonculara çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu kamyonculara çağrıda bulundu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim