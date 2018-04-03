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Nijerya’daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.

03 Nisan 2018 Salı 08:32
Nijerya’daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde meydana gelen bombalı intihar saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

(İHA)
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