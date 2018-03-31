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"’Nefer’in testleri başarıyla tamamladı"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Nefer, Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı" dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 10:58
"’Nefer’in testleri başarıyla tamamladı"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Nefer, Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı" dedi.

Bakan Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Nefer, Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Nefer, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı" ifadesini kullandı.

Batı veya Doğu menşeli 25/30mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62mm eş eksenli silahın bulunduğu Nefer silah sistemi, hafifliği ve düşük siluetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğine sahip. 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Nefer, üzerinde bulunan gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece/gündüz koşullarında otomatik hedef tespit/takip imkânı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkânı sağlıyor.

ASELSAN’IN ÜRÜNLERİ 14 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Bugüne kadar 14 farklı ülkede 2 bin adedin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü Nefer’i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

(İHA)
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