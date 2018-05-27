Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
106525
ALTIN
191.386
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1012
EURO
5.3254
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Mustafa Şentop’tan "27 Mayıs" açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 tarihinin Türkiye’de sadece darbelerin değil, vesayetçi anayasal düzenin de başlangıç tarihi olduğunu belirtti.

27 Mayıs 2018 Pazar 17:20
Mustafa Şentop’tan "27 Mayıs" açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 tarihinin Türkiye’de sadece darbelerin değil, vesayetçi anayasal düzenin de başlangıç tarihi olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Tekirdağ’dan 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte Türkiye’de yeni bir sistemin geldiğini ve o sistemin adının ‘vesayetçi anayasal düzen’ olduğunu ifade etti. 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin siyasetin alanını genişleterek vesayetçi sistemi gerilettiğini kaydeden Şentop, “27 Mayıs 1960, sadece Türkiye’de darbelerin başlangıç tarihi değildir; vesayetçi anayasal düzenin, paradigmanın başlangıcıdır. Daha sonraki darbeler hep bu sistem içi müdahalelerdir; sistem değiştirici değil. 2002’den bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti vaktinde siyasetin alanı genişletilerek vesayetçi sistem geriletilmiş, nihayet 15 Temmuz’da fiilen, 16 Nisan’da da hukuken tasfiye edilmiştir. Bugün o meş’um günlerin, darbenin yeni bir bilinçle hatırlandığı gündür” dedi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan ev ve kıraathane ziyareti
Kılıçdaroğlu’ndan ev ve kıraathane ziyareti
Bakan Soylu’dan muhalefete sert ’Demirtaş’ tepkisi
Bakan Soylu’dan muhalefete sert ’Demirtaş’ tepkisi
Erdoğan Balıkesir’de binlerce kişiyle iftar yaptı
Erdoğan Balıkesir’de binlerce kişiyle iftar yaptı
"Asgari ücret 2 bin 200 lira net olmalı"
"Asgari ücret 2 bin 200 lira net olmalı"
"En büyük projemiz huzur”
"En büyük projemiz huzur”
"Parayı nereden bulacakmışım..."
"Parayı nereden bulacakmışım..."
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim