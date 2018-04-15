"Mümbiç’ten Haseki’ye kadar temizlemeyte devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz” dedi. AK Parti Üsküdar 6’ncı Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Vakıfbank Spor Salonu’nda yapılan kongre için salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşıladı.

“Afrinde 4 bin 163, Kuzey Irak’ta 337, Cudi, Gabar, Tendürek’te 190 terörist etkisiz hale getirildi”

Kongrede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Bölücü terör örgütü önce sınırlarımız içinde sonrada sınırlarımız boyunca hendeklerle alan açmaya çalışıyor. Bize karşı kazılan o hendekleri teröristlerin mezarları haline dönüştürdük. Buraya girerken Afrin’de son olarak etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 163 oldu. Bir de Kuzey Irak’taki etkisiz hale getirilen teröristler var onların sayısı 337, yetmedi bir de içeride var. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’teki teröristlerin sayısı da 190. Ne dedik inlerine gireceğiz. Girdik. Bitmedi FETÖ’den de alıyoruz. Şuan itibariyle yurtdışından getirilen teröristlerin sayısı 80. İşte en son Gabon’dan 3 tane getirdik. 6 tane Kosova’dan getirdik devam edeceğiz” dedi.

“MİLLETİMİZ FETÖ’YE OSMANLI TOKADI VURDU Kİ SESİ PENSİLVANYA’DAN DUYULDU”

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEAŞ eliyle oyun oynamaya kalktılar, hemen sınırlarımızı kapatıp içeridekileri hapse attık. Fırat Kalkanı ile dışarıdakilerin üzerine gidip 3 binini imha ettik. FETÖ ihanet çetesini kullanarak 17-15 Aralıkta Emniyet Yargı mensupları, 15 Temmuz’da ordumuzun içine sızmış çete elemanları vasıtasıyla ülkemize malum el koymaya teşebbüs ettiler. Milletimiz bir oldu, FETÖ ihanet çetesine öyle bir Osmanlı tokadı vurdu ki sesi ta Pensilvanya’dan duyuldu. Buna da en çok şahit olan yer Üsküdar, 15 Temmuz bunun şahidi” diye konuştu.

“BAY KEMAL SEN TERÖRİSTLERLE BERABER GİDİYORSUN, ADRESİ ŞAŞIRDIN ADRESİ”

PKK ve FETÖ hainlerinin adalete hesap verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güvenlik güçlerimize devletimizle adeta ölümü öldürmüş Suriyeli kardeşlerimize destek veriyoruz. Geçen Özgür Suriye Ordusunun komuta takımı bana geldi. Komutanlarla beraber sohbet yaptık. İçlerinde bir tanesi vardı ki arkadaşları onu bana şöyle takdim etti: ‘Bu komutanın midesi yok. Bunun midesini aldılar.’ Ben de ‘Yok ya dedim’ dedim. Çok kurşun yedi. Aç bakayım, dedim. Açtı gerçekten bütün bu bölge ameliyat yok. Omuzlarından aldığı kurşunlar kalçadan aldığı kurşunlar bizim taraftan ameliyat oluyor ve durmuyor. Tekrar cepheye gidiyor. Ya sen ne mübarek insansın ya. İşte bunlara Bay Kemal terörist diyor. Ey Bay Kemal sen teröristlerle beraber gidiyorsun. Ama Özgür Suriye Ordusu benim Mehmedimle beraber yürüyor. Sen adresi şaşırdın adresi. Sen Cudi’ye komşusun Gabar’a, Kandil’e komşusun. Ama onlar şehadete yürüyenlere komşu, Mehmetlere komşular. Bize karşı inanılmaz muhabbetleri var. Türkiye’ye karşı Türklere karşı inanılmaz muhabbetleri var. Sen bunlara nasıl bun dersin ya. Onlar bizim gerçek manada anacak inanlar kardeştir hükmünün gereğini icra ederler. Beraber bizlerle teröristeler karşı savaşıyorlar. Allahsızlara karşı inancı olmayanlara karşı, Kuzey Suriye’de savaşıyorlar. Beraber yürüyorlar. Kendilerini birebir tanıdığım zaman huzur buldum. Mutlu oldum. Ve Mehmedimizin kimlerle beraber olduğunu görünce ayrıca mutlu oldum. İnşallah şu anda Afrin sonra da İdlip, Tel Rıfat, Münbiç beraber yürüyeceğiz. Mesele ney, oradaki teröristler ülkemizi taciz etmekten çıkıncaya kadara devam edeceğiz. Çünkü bize oralardan taciz olamaz. Olursa hesabını verecekler. Biz burada bir mutluluk daha yaşıyoruz. Ensar olup milyonlarla kardeşimizi bağrımıza basarak sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye kardeşlerimizi yurtlarını özgürleştirerek bölgemizde oynanan oyunları tersine çeviriyoruz. Onlar mülteci biz ensar” diye konuştu.

“KİM NE DERSE DESİN ESED ZALİMDİR”

ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD, İngiltere, Fransa, kimyasal silahları hedef alan son saldırısında bu iş pansuman tedbirlerle olmuyor. Dün Sayın Putin, Fransa Başkanı, İngiltere Başbakanı üçüyle de görüştüm. Gerek Macron, May, onlarla yaptığım görüşmeler Putin’le yaptığım görüşümeler bütün bunlarla havaya koklayalım istedik. Ve değerlendirmelerde bölgenin huzuru için artık daha yumuşak muhteris bir havada değil, bölgedeki sıkıntıları aşmak için neler yapabiliriz bunları konuşmak istedik. Ama dostlar alışverişte görsün diye bir adım atılmamalıdır. Ama biz şunu biliyoruz ki, Esed kim ne dersen desin zalimdir” diye konuştu.

“SURİYE’DE BOZULAN SAHAYI DÜZELTMEK İÇİN GİREN TÜRKİYE’DEN BAŞKASINI GÖREMEZSİNİZ”

Türkiye’nin Suriye’ye bozulanı düzeltmek için girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kaldı ki bu müdahale illa kimyasal olması şart değil, konvansiyonel olduğu zaman bir kenara mı koyacaksın. Kimyasalla olduğu zaman dokun, konvansiyonel olduğu zaman dokunma, yav yüzbinlerce insan öldü. Bunları kim öldürdü. Bunun hesabını bir soralım hep birlikte soralım Türkiye’den başka bu ülkede faaliyet gösterip de Suriye halkına güvenli bir gelecek vaat eden güç yok. Bu Suriyeler nerede kalıyor, bana bunu söylesinler. Fransa da mı, Almanya’da mı nerede kalıyor, bizde kalıyorlar. Kendilerine diyoruz insani yardım yapalım Suriyeliler insanca yaşasınlar. Hiçbiri elini uzatmıyor. Bu kadar bomba atılıyor. Şuralara yağdırdığınız bombaların parasını getirip ortaya koysanız Türkiye tarafından Suriye tarafından yeni şehirler kurarız. Bu insanları baştan beri söylediğimi güvenli bölge tezi Obama önce konuştu son oda saptı. Sayın Trump o da konuştu ama arkasında durmadı. Hadi kuralım güvenli bölgeyi. Suriye’de sahaya bozulanı düzeltmek için giren Türkiye’den başkasını göremezsiniz. Hepsinin arkasında bir veya beri kaç ülkenin belki siluetine rastlarsınız ama Suriye halkının arkasında sadece Türkiye var” şeklinde konuştu.

“ATILAN BOMBALAR FÜZELER KULLANILAN MÜHİMMAT PARA OLARAK BÖLGEYE AKTARILSA..."

Suriye’de havanın dumanlı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’de hava öyle dumanlı ki kimin kimle ne yaptığı meçhuldür. Bizim sözümüz niyetimiz açıkça ortadır. Tüm terör örgütlerine karşıyız. Suriye’de kadınlar, çocuklar, kadınlar katledilmesin, etnik temizlik yapılmasın, kimse inancından dolayı zulme maruz kalmasın diyoruz. Suriye sorununa siyasi çözüm bulunmaması için bu ülkenin sahibi olan Suriyeli muhaliflerle konuşulmalı diyoruz. Suriye’de güvenli bölgeler oluşturup milyonlarcası ülkemizde olan mültecilerin evlerine, yurtlarına dönmeleri sağlanmalı diyoruz. Fırat Kalkanı Harekatında 160 bin mülteci geri döndü. Aynı şekilde inanın Afrin’de 200 bin dönüş olacak. Ben bunu görüyorum. Atılan bombalar füzeler kullanılan mühimmat para olarak bölgeye aktarılsa tüm sığınmacıların yaşayacağı o şehirleri kurabiliriz. Bunu yıllardır, Batılı liderlere Suudi Arabistan başta olmak üzere hepsine söyledim. Arap ülkelerinin liderlerine söyledim bu kaynaklar hala Suriye’yi imar için değil yıkmak için gelenlere aktarılıyor. Biz kontrolümüz altında olan bu projeyi uyguluyoruz. Konteynır kentlerle. Ben diyorum ki konteynır kentler olmasın çadır kentler olmasın bir an önce normal şehirler yapalım. Cerablus, El-Bab, Azez şimdi Afrin’de çevresindeki şehirlerde temel hizmetler için gereken alt yapıdan yönetim yapısına kadar her konuda Suriyeli kardeşlerimize yeni bir gelecek inşa etmek için adım atalım” ifadesini kullandı.

“TERÖR OLMAYINCA DA SURİYE’YLE İLGİLİ HESAPLAR TUTMUYOR. PUSULALAR ŞAŞIYOR”

Türkiye’nin olduğu yerde terörün olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye Suriye’den çıkması karşısında bulunanlar herhalde bu çağrıyı yapanlar, herhalde bu durumdan rahatsız. Çünkü Türkiye’nin olduğu yerde terör olmaz. Sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye’yle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar petrol üzerinde hesap yapıyor. Bu oyunu da biz bozacağız. Suriye halkıyla el ele verip bu ülkeyi ayağa kaldırarak onları şaşırtmaya devam edeceğiz. Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz. Bu mücadelede yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye’ye karşı terör örgütlerinin ve zalim rejimin yanında yer alanlarında en kısa sürede hakikatleri göreceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)