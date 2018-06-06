Muharrem İnce’nin annesi oğlunu anlattı

CHP Yalova Milletvekili adayı Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce, oğlunun köyde yıllarca çobanlık yaptığını belirterek, "Oğlum bizimle asla siyaset konuşmaz" dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce oğlunun çocukluk yıllarını anlattı. İnce’nin çocukluk, üniversite yılları ve hatta milletvekilliği sürecinde dahi çobanlık ve çiftçilik yaptığını vurgulayan Zekiye İnce, “Oğlum 6-7 yaşından beri köyde çobanlık, çiftçilik yaptı. Köyde neredeyse yapmadığı iş kalmadı. O nedenle çiftçinin, hayvancının sorunlarından anlar ve çözer. Ben buna kefilim. Milletvekili iken bile geldiğinde hep ahıra girip çalışır. Bizim evimizin yan tarafında ahır vardı. Babası ölünce orasını yıktırdık. Babası sağ iken kamyonculuk yapardı. Biz de çocuklarla hayvanlara bakardık. Burası Dallas Çiftliği gibiydi. Muharrem üniversiteden gelince hemen ahıra girer hayvanlarla ilgilenir gübre taşırdı” dedi.

“MUHARREM’İ ’SERAP’IN SÜTÜ İLE BÜYÜTTÜM”

Muharrem İnce’yi süt satarak kazandıkları para ile okuttuklarına değinen Zekiye İnce, “Serap adlı bir ineğimiz vardı. Bu inekten haftada 40-50 kilo süt sağardık. O sütü satardık. Süt satışından kazandığımız o para ile Muharrem’i okuttum” diye konuştu.

“SİYASET KONUŞMAYIZ”

Muharrem İnce’nin köye geldiğinde kendisi ile siyaset konuşmadığını da dile getiren anne İnce, “Ben oğlumla hiç siyaset konuşmam. Zaten siyaset konuşacak kadar yanımızda duramadı ki. Aradığında sadece ihtiyaçlarımızı sorar. Her köy geldiğinde benden tarhana çorbası ister, ben de yaparım içer gider. Benimle hiç siyaset konuşmaz” şeklinde konuştu.

(Saim Çotuk/İHA)