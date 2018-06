Muharrem İnce’den "başörtüsü" açıklaması

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, başörtüsüyle ilgili olarak, “İster evinde tak, ister sokakta tak, ister okulda tak. Türkiye’nin gündeminde, benim gündemimde böyle bir konu yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bayrampaşa’da düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlara seslenen İnce, “Ben AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Tek olan şey bir gruba ait olamaz. Bayrak 81 milyonundur. Türk’ün, Kürdün, Sünnisinin, Alevi’nin, sağcısının, solcusunun, cumhurbaşkanı da herkesin cumhurbaşkanıdır. Onun için hepinizden destek istiyorum” şeklinde konuştu. İnce, cumhurbaşkanının da hukuk karşısında hesap vereceğini söyleyerek, “Türkiye hukuk devleti olacak. Hukuka saygı duyacağız. Cumhurbaşkanı da hesap verecek, ne var ki bunda. Kamuda yükselmede, adamın sağcı mı solcu mu olduğuna, Türk mü Sünni mi olduğuna bakılmayacak. Sendikaları böldü, kıyafetleri böldü, şehitleri böldü. Şimdi hepsini toplayacağız. Kamu görevlilerine sesleniyorum, işinizi düzgün yapın yeterli, sadece işinize bakacağız” ifadelerini kullandı.

“BİZİM MÜSLÜMANLIĞI TAYYİP ERDOĞAN’DAN ÖĞRENECEK HALİMİZ YOK”

Başörtüsünü isteyen herkesin istediği yerde takabileceğini söyleyen İnce, “Bizim Müslümanlığı Tayip Erdoğan’dan öğrenecek halimiz yok. İster evinde tak, ister sokakta tak, ister okulda tak. Türkiye’nin gündeminde, benim gündemimde böyle bir konu yoktur. Nasıl istiyorsan. Çocukları dindar nesil yetişmek istiyorsan sana devlet olarak yardımcı olacağız. Seçmeli ders koyarız, istediğin kadar din dersi koyarız. Öbürü de diyorsa ki ben istemiyorum sen bilirsin” şeklinde konuştu.

Milletvekili olduğu sürenin 14 yılında kirada oturduğunu belirten İnce, cumhurbaşkanı olduğunda da sarayda kalmayacağını söyledi. İnce sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün öğrencilere resmi dil Türkçe’yi öğreteceğiz. Evinde konuştuğu ana dilini öğreteceğiz ve bir tane de uluslararası dil öğreteceğiz. Eğitimin canına okudular. AK Parti’ye oy vermiş analara sesleniyorum çocuklarınıza yazık. Bir oyunuzla Cumhuriyeti kurtarabilirsiniz. Bir oyunuzla çocuklarınızın geleceğini değiştirebilirsiniz. Bir oyunuzla Türkiye’ye huzur getirebilirsiniz. Kadınlarımıza sesleniyorum. Şuanda yüz kadından 32’si çalışıyor. Bunu iki katına çıkartmamız lazım. Peki kadının çalışmasının önündeki engel ne? Çocuk. Her mahalleye kreş açacağız. Her aileye bir ev, her eve bir maaş olacak. Parayı Suriyelilere nereden bulduysa ben de oradan bulacağım. 2 milyar doları saray yaptırmaya nereden bulduysa bende oradan bulacağım. Sadece Ankara’daki saray değil, İstanbul’da da sarayları var. Ey ülkemin gariban AK Partili kardeşim sen ver oyları, o da saray üzerine saray yaptırsın. Cumhurbaşkanı olduğumda sarayda falan kalamam, 16 yıldır milletvekiliyim, 14 senesini kirada geçirdim.”

“GENÇLERE 19 MAYIS VE 29 EKİM’DE BİRİ GENÇLİK BURSU, BİRİ CUMHURİYET BURSU OLMAK ÜZERE 500’ER LİRA PARA VERECEĞİZ”

19 Mayıs ve 29 Ekim tarihlerinde gençlere 500’er lira burs vereceklerini açıklayan İnce, “Niye fakiriz biliyor musunuz? (Eline aldığı bir telefonu göstererek) Bu telefon bin dolar, bu telefonun maliyeti 20 dolar. Bunun 980 doları marka kiminse onda. Erdoğan 20 dolara razı, biz 980 doları istiyoruz. Bizim marka teknoloji tasarımı yapmamız lazım. Kindar nesil bunu yapamaz. Mesela cumhurbaşkanını eleştirdi diye tweet atan genci sabahın 5.30’unda evden alırsan o ülkeden hayır gelmez. Özgür gençler yetiştireceğiz. Yani cumhurbaşkanını eleştiren gençler yetiştireceğiz. Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim’de biri gençlik bursu, biri cumhuriyet bursu olmak üzere 500’er lira para vereceğiz. Muharrem İnce aybaşı geldiğinde bankamatiğe kartı soktuğunda milletvekili maaşını nasıl alıyorsa onlar da öyle alacak. Hatta bizde hırsızlık olmayacağı için daha çok alacak” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN ÇOCUK SAYISIYLA, DOĞUM YÖNTEMİYLE UĞRAŞSIN BEN ÇOCUK BEZİNDEKİ KDV’Yİ DÜŞÜRÜRÜM”

Çocuk mamasındaki ve bezindeki KDV oranına da değinen İnce, “Erdoğan’la benim aramda farklar var. Ben diyorum ki çocuk sayısı beni ilgilendirmez. Oysa çocuk sayısına karışıyor. Bir de doğum şekline karışıyor. Bende çocuk bezindeki KDV’ye karışıyorum. Şuanda sütte KDV yüzde 8, çocuk mamasında yüzde 8 KDV, bebek bezinde yüzde 18 KDV var. Erdoğan çocuk sayısıyla, doğum yöntemiyle uğraşsın, ben çocuk bezindeki KDV’yi düşürürüm. Biz büyük devletiz diyor ya, çocuğun doğumundan yüzde 18 KDV alan bir devlet büyük devlet olamaz” dedi.

(İHA)